La hinchada de Independiente Rivadavia protagonizó una fiesta y se fue conforme con el empate ante Godoy Cruz

hinchada-independiente-godoy cruz-01.jpeg La hinchada de Independiente Rivadavia hizo el aguante sin parar y sueña con quedarse en la primera división -la Liga Profesional de Fútbol-

La tranquilidad de Agustín Vila, dirigente de Independiente Rivadavia

El nerviosismo que se vivía en las horas previas del partido, por la responsabilidad de los locales de que este partido tan trascendental, más allá de lo futbolístico, era palpable. El fantasma de la violencia o algún imprevisto del último momento amenazaba a los dirigentes de Independiente Rivadavia, y de ahí el suspiro de alivio cuándo todo finalizó, redondeando una tarde donde se pudo disfrutar del fútbol como debe ser.

"Primero, queríamos que esto fuera una fiesta, que volviera el clásico, después de tantos años, a Mendoza, al Parque; entonces eso nos pone absolutamente contentos", inició la corta entrevista en la explanada de entrada al estadio Gargantini Agustín Vila, parte de la Comisión e hijo del presidente del club, Daniel.

"La gente hizo una fiesta leprosa de verdad en la cancha, así que estoy sumamente orgulloso de la hinchada que tenemos y la organización que tiene los chicos del club" señaló el joven directivo.

agustin-vila-daniel-vila.jpg Agustín y su papá, Daniel Vila, en el Gargantini.

Separando organización y resultado

Dejando de lado el tema organizativo, Vila habló de lo futbolístico: "Con respecto al fútbol, me voy sumamente conforme. A todos nos hubiera gustado ganar, pero no hay que olvidarse de que venimos rearmando el equipo. Hoy (por este sábado) me gustó porque lo vi sólido, cambió cuándo salió Bruno (Bianchi), venían acostumbrados (en la defensa) a línea de cinco, pasaron a cuatro. Ellos tenían tres o cuatro delanteros más, que habían puesto en cancha, lo cuál es lógico que se ataque".

"Lo podríamos haber ganado, también lo podríamos haber perdido... Si analizamos en frío, creo que el empate no es lo que más deseamos, pienso que el empate es lógico, y nadie se va con sabor a derrota. Vimos a un equipo (Independiente) que está sólido y bien parado, que deja una imagen absolutamente distinta a la del torneo pasado", Agustín Vila, dirigente de Independiente Rivadavia "Lo podríamos haber ganado, también lo podríamos haber perdido... Si analizamos en frío, creo que el empate no es lo que más deseamos, pienso que el empate es lógico, y nadie se va con sabor a derrota. Vimos a un equipo (Independiente) que está sólido y bien parado, que deja una imagen absolutamente distinta a la del torneo pasado", Agustín Vila, dirigente de Independiente Rivadavia

Para finalizar, el dirigente leproso cerró diciendo: "Nos vamos felices, la organización salió todo bien, fue una fiesta absolutamente azul, la gente que vino (allegados del Tomba) se fueron agradecido, se los trató como deben ser tratados en todas las canchas, así que todos contentos".

hinchada-independiente-godoy cruz-02.jpeg Bengalas, banderas, paraguas, y hasta souvenirs (nieve artificial o almohadas) llevaron los fanáticos de Independiente Rivadavia para alentar al equipo en el clásico contra Godoy Cruz.

La opinión de los hinchas leprosos tras el empate con Godoy Cruz

Cuándo la tensión de los 90 minutos se calmó, los rostros de los fanáticos azules se mostraron relajados. Algún histriónico -que no quiso prestarse a la entrevista- acusó de timorato el planteo de Martín Cicotello, DT de Independiente, pero en general, la conformidad fue mayoritaria.

Eduardo, un veterano seguidor de los Azules, hizo un análisis muy concienzudo, poniendo en la balanza "lo que se quiere, y lo que se puede", algunos detalles tácticos, y la alegría de la tarde vivida.

Dos asiduos plateístas dieron su objetiva opinión sobre el funcionamiento de Independiente Rivadavia y la importancia del punto obtenido contra un equipo afianzado como Godoy Cruz, que sirve y suma.

Embed

Dos asiduos plateístas dieron su objetiva opinión sobre el funcionamiento de Independiente Rivadavia y la importancia del punto obtenido, que sirve y suma.

Embed

Otro Caudillo del Parque se quedó con sabor a poco por la jugada que protagonizó Diego Tonetto y que fue salvada por poco por la zaga tombina. Sin embargo se fue contento por todo el contexto del encuentro.}