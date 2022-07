La Conmebol publicó el audio del VAR del gol anulado a River contra Vélez: qué se dijo

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro chileno y, luego de varios minutos, Tobar anuló el tanto al decretar que el cordobés había impactado el balón con la mano.

"Haz un looping lento... ahí pega en la mano", comentó el AVAR, el brasileño Braulio Machado, y agregó: "Esta creo que es la mejor imagen. Hubo un cambio de dirección. Cabecea y el balón cambia".

No obstante, el juez principal sostuvo su postura: "No me parece. A verla de nuevo... No me parece. Para mí es gol, para mí es gol", dijo, aunque después se dejó llevar por la insistencia de Machado y anuló la jugada.

El VAR del gol anulado a River

Tobar: Vamos, estoy acá, estoy

VAR: Estoy soltando

AVAR: Pausa ahí, punto de contacto. Suelta

VAR: Está punto de contacto

Tobar: Dale, déjala correr, déjala correr

AVAR: Cambio de dirección, pega y cambia para acá

Tobar: Dame otro ángulo, dame otro ángulo

AVAR: Esta. Más hacia atrás

Tobar: Esta ¿a ver?, de nuevo. Otro ángulo

Tobar: Para mí es gol

VAR: Al inicio toca en el codo

AVAR: Por detrás, hay un cambio de dirección

Tobar: Para mí es gol. Dale, a ver de nuevo

AVAR: Ahí, pausa, va

VAR: Hay un cambio de dirección

Tobar: Dame otra, ahí

AVAR: Esta creo que es la mejor imagen. Hubo un cambio de dirección

AVAR: Cabecea y el balón cambia

Tobar: ¿A ver? Dale. No me parece, a verla de nuevo

AVAR: Pega en la mano. El delantero cabecea en su propio brazo que está abierto y con inmediatez hace un gol

Var, gol anulado a River contra velez por copa libertadores.webp La Conmebol publicó el VAR del gol anulado a River contra Vélez por Copa Libertadores

Tobar: A ver, dame otra. Dale, esta (jugada) para atrás. Otra más

VAR: Calma, vamos a mostrar de nuevo

AVAR: Tranquilo, toma tu tiempo

AVAR: Mira que el delantero cabecea y pega en su brazo y cambia la dirección

Asistente: Ok, a ver, cabecea. Detenla un poco

AVAR: Punto de contacto, ahí está

Asistente: Ok, cabecea y está el punto de contacto en el bíceps, ¿cierto?

AVAR: Sí, perfecto

Asistente: Déjala continuar

Asistente: Déjala continuar y la tira con la mano, brazo. Me parece mano, me parece anulado.