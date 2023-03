Karim Benzema desafió con un posteo a Lionel Messi y la FIFA tras perder en los Premios The Best

karim-benzema1.jpg

Aparentemente disconforme por la distinción que le dieron a Lionel Messi, flamante campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina, el francés Karim Benzema realizó un polémico posteo en las redes sociales.

El delantero francés, que no asistió a la entrega de Premios The Best, a pesar de haber estado ternado junto al rosarino y su compatriota Kylian Mbappé, se descargó con todo en su cuenta de Instagram.

Karim Benzema publicó el mensaje que le envió un fanático suyo. En el mismo se puede apreciar todos sus logros en el periodo que evaluó la FIFA y que terminó premiando a Lionel Messi.

El jugador del Real Madrid, en el lapso considerado por The Best, comprendido entre agosto de 2021 y diciembre de 2022, logró marcar 63 goles y brindar 21 asistencias.

En ese tiempo, Karim Benzema todo esto:

Balón de Oro

Campeón de la UEFA Nations League con Francia

Campeón de la UEFA Champions League

Campeón de la Liga

Campeón de la Supercopa de España

Campeón de la Supercopa de Europa

Campeón del Mundial de Clubes

Goleador de la UEFA Champions League

Goleador de la Liga

Goleador de la Supercopa de España

Mayor creador de situaciones de gol en la Liga

Mayor creador de situaciones de gol en la Champions League

Mejor jugador de Europa

MVP de la Champions League

MVP de la Liga

Premios Alfredo Di Stefano en la Liga

Mejor jugador del mundo para Globe Soccer