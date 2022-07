Julián Álvarez tuvo su bienvenida en el Manchester City

►Te puede interesar: Julián Álvarez en el Manchester City: qué numero usará y cuánto vale su camiseta

Los jugadores subieron al escenario instalado en uno de los ingresos al Etihad Stadium para tener su bienvenida oficial y también su primer contacto con los medios, además hubo shows musicales y sorteos entre los fans.

No faltaron las banderas argentinas y de los países de origen de los futbolistas que se sumarán al plantel que dirige Pep Guardiola en vistas de la próxima temporada.

MAN CITY WELCOME THEIR NEW SUMMER SIGNINGS