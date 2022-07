Julián Álvarez en el Manchester City: qué numero usará y cuánto vale su camiseta

"Todos sabemos lo importante que el Kun ha sido para el Manchester City y lo que significa para el mundo del fútbol también, como jugador de clubes y también con la Selección Argentina. Tuve la oportunidad de hablar con el él y me contó todo sobre la ciudad, los compañeros y sobre el Manchester City en general. También hablé con Willy Caballero y Nico Otamendi, con los que he sido compañero en la Selección”, reveló el delantero.

El cordobés, de 22 años, firmó contrato por 5 temporadas y media en enero de este año y desde entonces jugó cedido en River, su institución de origen, hasta que culminara su participación en la Copa Libertadores, lo que se produjo el miércoles pasado con la eliminación ante Vélez por los octavos de final.

"Este es, sin duda, uno de los grandes equipos en el mundo. Solo hace falta ver lo que el equipo ha ganado a lo largo de la última década para entender la calidad de lo todo lo que lo integra. Tengo la confianza de que puedo crecer aquí. El estilo de Pep motiva y ya tengo ganas de verme involucrado", se entusiasmó.

Julian Alvarez' first Man City interview! | Hear our new Argentinian forward chat!