Julián Álvarez: "Si entraba la última de Francia se me venía el mundo abajo"

"En la atajada del Dibu en el final contra Francia sólo me agarré la cabeza porque se me venía el mundo abajo, se caía todo, y por suerte metió una atajada tremenda. Cuando nos empataron en el tiempo regular pensamos que no podía ser y cuando nos volvieron a empatar tampoco lo podíamos creer", explicó julián Álvarez en TyC Sports.

JULIÁN ÁLVAREZ: "LA ATAJADA DEL DIBU FUE TODO"



El delantero campeón del mundo recordó cómo vivió la tapada de Emi Martínez a Kolo Muani, sobre el cierre del tiempo suplementario.



— TyC Sports (@TyCSports) March 7, 2023

"Nadie te saca ser campeón del mundo. Es historia pura, que va a quedar para siempre, pero como uno está jugando va por más. Superó mis expectativas la cantidad de minutos y el protagonismo que tuve en el Mundial porque yo iba para sumar desde atrás", valoró.

El ex futbolista de River, actualmente en el Manchester City de Inglaterra, comentó que todavía no cae, ni toma "dimensión" de todo lo logrado porque pasaron "muchas cosas en el medio".

"Vivimos una locura en Qatar con el cariño de la gente y después cuando llegamos al país fue hermoso porque vimos la felicidad de la gente en la calle", describió en relación a los festejos del martes 20 de diciembre, con cinco millones de hinchas sólo en la Capital Federal y alrededores, en la manifestación más grande de la historia.

Además, Julián Álvarez contó que con Enzo Fernández, ex compañero en River y ahora en Chelsea de Inglaterra, chateaban antes del Mundial y al llegar se dieron un abrazo "sin entender" dónde estaban.

"Lautaro (Martínez) no estaba tan bien físicamente y por suerte pude ayudar al equipo cuando me tocó", dijo Julián Álvarez, autor de cuatro goles en el Mundial.

"Cuando agarré la pelota tan lejos del arco contra Croacia nunca pensé que terminaba en gol pero por suerte choqué, choqué y terminó adentro. Pensé en pasarla varias veces pero la pelota no iba bien, ni había pase claro", recordó sobre la victoria en la semifinal por 3 a 0 sobre el conjunto balcánico.

De cara a lo que vendrá, con los amistosos a jugarse contra Panamá y Curazao a finales de marzo, adelantó: "Volver al país va a ser una locura con los amistosos. Tengo ansiedad para que se dé y para disfrutarlo. Vamos a vivir un momento hermoso".