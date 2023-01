Julián Álvarez fue titular pero el Manchester City quedó eliminado

►Te puede interesar: Nasser Al Attiyah dijo que Messi jugará en Arabia Saudita

alvarez 1.jpg Julián Álvarez no pudo evitar la eliminación del Manchester City

►Te puede interesar: Messi homenajeó a O Rei Pelé en el Parque de los Príncipes

Southampton, que en la previa del encuentro presentó al ex Racing Carlos Alcaraz, ganaba 2 a 0 antes de la media hora con goles del francés Sekou Mara y el africano de Mali Moussa Djenepo.

Alcaraz presentado en Southampton

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnSZBIJhrGc%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF1oGwH7GQPyT5lxwHUedWMEcHVRaYVjwtYZCnhbeaoIZC5YHXSKBttvgly7jAOcZCudboHYqrQk6g03YXeYdBamSiyHxNNDrPpSZCHOUFiofEBKaRZCZAjqfhVUPJzybqszBgZAyfvn7bgMGDkvs14dSdSWWsEGUPwQ7ekZCmBOhDIazr6YdkMZD View this post on Instagram A post shared by Southampton FC (@southamptonfc)

Los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra comenzaron este martes con las victorias de Manchester United y Newcastle sobre Charlton (3-0) y Leicester (2-0), respectivamente. Además,Nottingham Forest ganó 4-3 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 con Wolverhampton.

¡EL SOTON DIO EL GOLPE Y ELIMINÓ AL CITY DE GUARDIOLA! | Southampton 2-0 Man. City | RESUMEN

Guardiola reveló que Julián Álvarez "estaba desanimado"

En la previa del encuentro ante el Southampton, el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, se refirió a Julián Álvarez y reveló que antes del Mundial Qatar 2022, el delantero "estaba desanimado".

El ex delantero de River volvió en buen nivel a su club y el entrenador español explicó como lo sintió antes de la Copa del Mundo: "Echaba de menos esta felicidad. Antes del Mundial estaba algo triste. No triste: desanimado, porque no estaba jugando demasiado. Lo que pasó en el Mundial nos ha ayudado mucho", detalló.