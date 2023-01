Julián Álvarez y la provocación del arquero Kepa en el penal en Manchester City vs. Chelsea

El delantero argentino, que se consagró campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022, tomó la pelota cuando tuvo la chance de patear un penal en el primer tiempo y tuvo que soportar la provocación del español Kepa, arquero del Chelsea.

El “1” del Chelsea se le acercó a Julián Álvarez y “se lo charló” para desconcentrarlo. Sin embardo, el Araña anotó bien esquinado ante Kepa, a pesar de lo hecho previamente por el guardameta.

Julián Álvarez y la provocación en Manchester City vs. Chelsea

“Uno trata de hacer lo suyo, a mí no me molesta para nada”, afirmó Julián Álvarez cuando fue consultado, pos partido, ante la prensa.

Luego, indicó: “Yo trato de estar concentrado en lo mío, ya tenía decidido patear ahí y fue gol".

Por otro lado, se refirió al recibimiento que tuvo en el club, tras consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina: “Estaban todos muy contentos, me han felicitado y saludado con mucha emoción. Todos sabemos lo que significa ser campeón del mundo, no cualquiera puede lograr eso y es algo con lo que todo jugador sueña. Me tocó a mí formar parte de la Selección Argentina y es muy lindo el reconocimiento”.

Julián Álvarez estará en el clásico Manchester City vs. Manchester United

Tras vencer al Chelsea el jueves pasado por la Premier League y este domingo por la FA Cup, el Manchester City jugará ante el Manchester United, por la 20ª fecha del torneo inglés.

Será el próximo sábado 14 de enero, desde las 9.30 de Argentina.