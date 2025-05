Juan Pablo Cozzani tras la hazaña de Platense ante River. "Falcón Pérez nos pidió disculpas porque se equivocó"

Luego fue consultado por las polémicas del partido, ya que el juez Yael Falcón Pérez perjudicó al Calamar y luego vino el gol de penal del empate del local. "Por suerte terminó a favor nuestro. La verdad que todo lo que pasó con Yael quedó en la anécdota, por suerte pudimos pasar, se hizo justicia, lo importante fue eso, creo que fuimos justos ganadores del partido, prácticamente lo anulamos a River. Creo que el grupo se lo merecía y estamos muy contentos por el resultado", se sinceró.

"Es verdad que (Falcón Pérez) nos pidió disculpas después del partido, tanto a mí como a Nacho Vázquez y a otro de los chicos. Se acercó y pidió disculpas porque se equivocó y obviamente que con la tranquilidad que habíamos pasado de fase le dijimos que ya está, que ya había pasado que era un error humano y que se quedara tranquilo", expresó.

Posteriormente se refirió al hecho que se dui cuando el capitán de Platense Ignacio Vázquez no lo miró al juez del cotejo en el sorteo de los penales debido a su enojo porque su equipo fue perjudicado. "Fue una reacción genuina de Nacho (Vázquez), muy válida, es lo que sintió en el momento, todos estábamos muy enojados, después al otro día él salió a decir que por ahí estando más tranquilo hubiera reaccionado diferente, pero lo entiendo y capaz que a mí me salía igual, pero lo importante es que Yael al final del partido pidió disculpas, todos se la aceptamos, quedó en una anécdota y pudimos pasar de fase", resumió.

También habló de los equipos que le tocaron al Tense, que fueron muy difíciles. "Somos muy conscientes, la verdad que al torneo nos lo pusieron en el modo difícil (risas), pero sabemos que el fútbol argentino es así, ahora se viene un partido con San Lorenzo, que va a ser muy importante y después si Dios quiere nos toca pasar va a ser otro partido con otro grande. Sentimos que Platense está a la altura de todo, de cualquiera, le podemos ganar a cualquiera, somos un equipo muy molesto, lo hemos demostrado con Racing y River y lo queremos seguir demostrando. Queremos darle una alegría a la gente de Platense, que se lo merece", enfatizó.

Cozzani-2.jpg El ex Maipú anda bien en el Calamar.

Cozzani sigue a su ex equipo, el Deportivo Maipú

"Todavía me quedan amigos ahí. Cuando Maipú viene a jugar a Buenos Aires y puedo lo voy a ver. Ahora estuve en el último partido en cancha de All Boys. La verdad que tengo muy buena relación con los dirigentes, con Omar (Sperdutti), con Hernán (Sperdutti), con Gaby Viglianti que es el manager, con los chicos de la empresa. Me alegra el presente que tiene y sigo sintiendo el cariño por la gente; después de este triunfo he recibido muchos saludos de la gente de Maipú, les agradezco por el cariño y no me olvidaré nunca de eso", dijo el portero.

Cozzani, quien integró la Selección argentina Sub 23 en el 2019 cuando el DT era Fernando Batista, se ilusiona con la Albiceleste, pero es cauto.

"A quién no le gustaría estar en la Selección, sería algo muy lindo, soy realista, voy paso a paso y sé que los arqueros que están tienen un nivel muy alto, un nivel europeo y yo la verdad que primero me enfoco en poder crecer en mi carrera y si en algún momento me tocara estar en el proceso de Selección lo disfrutaré un montón, pero no me vuelvo loco con eso, si sigo haciendo las cosas bien capaz que algún momento se puede dar", afirmó

Cozzani-3.jpg Cozzani está orgulloso de Platense.

"Por ahí el mundo del fútbol sabía lo que podíamos dar, pero después de los partidos en las canchas de Racing y de River nos empezaron a tomar en serio los medios y la gente. Pusimos a Platense arriba y nos pusimos como candidatos, a cualquiera de los cuatro que están en semifinales les puede tocar ganar el título", dijo Cozzani.