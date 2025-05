Cher Dallas, una azafata que tiene seis años de experiencia publicó un video en Tik Tok y reveló que esta prenda de ropa "es un rotundo no", a menos que quieras terminar en un charco desagradable.

“Al ir al baño, esa cosa va a terminar en el suelo, que está empapado de orina y no se limpia a menudo”, continuó, y agregó que la cantidad de orina en los pisos de los baños de los vuelos es “mucho mayor” de lo que la mayoría de las personas piensa.

Si bien puede ser un consejo desagradable, es útil, ya que nadie quiere que sus prendas de ropa se llenen de suciedad.

