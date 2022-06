Juan Manuel Sara valoró el empate del Deportivo Maipú: "El equipo no me ha gustado"

Juan Manuel Sara maipú----.jpg Sara fue sincero y dijo que no jugaron bien frente a Gimnasia y Esgrima.

Juan Manuel Sara, en su análisis tras el cotejo ante el Lobo, sostuvo: "No fue nuestro mejor partido, jugamos frente a un gran rival. Nos cerró los espacios y nos costó generar situaciones de gol".

El DT agregó: "Lo positivo es que después de ir perdiendo, lo pudimos empatar con un golazo. Pudimos sostener el resultado con un hombre menos. Valoro el empate, pero el rendimiento del equipo no me ha gustado, siempre es importante sumar cuando no se juega bien".

Juan Manuel Sara se refirió a los elogios del entrenador de Gimnasia y Esgrima, Luca Marcogiuseppe, quien habló muy bien en una nota en Diario UNO. "Me da orgullo que hablen bien de uno y la propuesta del equipo. Nos enfrentamos dos entrenadores que le gusta el buen fútbol, aunque ahora no se dio un lindo partido", reconoció.

maipu.jpg Deportivo Maipú igualó 1 a 1 ante Gimnasia y Esgrima. Foto: Diario UNO

Dos estrenos en el Deportivo Maipú

En el Deportivo Maipú hicieron su estreno dos de los cuatro refuerzos que llegaron en esta continuidad del torneo. Se trata del delantero Matías Persia y el defensor Franco Coronel. Los dos refuerzos ingresaron en el segundo tiempo. Persia ingresó a los 14' en el lugar de Álvaro Veliez, mientras que Coronel entró a los 26' por Damián De Hoyos.

El próximo partido del Deportivo Maipú será el domingo 26 de junio ante All Boys, en calle Vergara. Este compromiso frente al equipo de Floresta, que va tercero, se disputará a las 15.30.

La palabra de Juan Manuel Sara