Jorge Scolari es defensor y goleador en Independiente Rivadavia

Scolari con un gran cabezazo marcó el tanto ante All Boys en el Gargantini.

Fue el segundo tanto de Scolari en la Lepra ya que le había marcado a Defensores de Belgrano, en el Gargantini por la 11ma fecha del actual certamen.

El jugador de 32 años no escondió su alegría tras el 1 a 1 ante All Boys: "Fue una semana difícil por la derrota en el clásico y empezamos perdiendo con All Boys, pero demostramos tener mucho carácter y personalidad para ir a buscar el partido y conseguimos el empate. Nos deja sabor a poco, pero es positivo por las circunstancia en las que llegábamos a este partido".

El ex jugador de Mitre de Santiago del Estero añadió. "All Boys es uno de los mejores equipos de la categoría, no fue un partido sencillo. Empezamos perdiendo, pudimos recuperarnos y me voy muy conforme con el rendimiento del equipo".

Jorge Scolari agradeció el apoyo del hincha de la Lepra y reconoció: "Nos hace muy bien su aliento, siempre nos han dado su respaldo y queremos darles mucha alegrías".

El gol de Jorge Scolari

Con mucho esfuerzo Jorge Scolari se ha ganado un lugar en el equipo de Gabriel Gómez mostrando firmeza en la marca y también convirtiendo goles.

La palabra del goleador