Los All Blacks perdieron un partido increíble ante Irlanda, que hicieron historia

all-blacks-irlanda.jpg Irlanda logró un histórico triunfo ante los All Blacks, en Nueva Zelanda.

Los irlandeses aprovecharon este sábado la expulsión del All Black Angus Ta’avao (el séptimo neozelandés expulsado en el seleccionado en la historia) por el árbitro Sudafricano tras un golpe con la cabeza ante Garry Ringrose.

Los irlandeses sumaron con tries de Andrew Porter (dos) y una conversión y tres penales del medio apertura Johnny Sexton, mientras que los tricampeones mundiales lo hicieron a través de tries de Beauden Barret y Will Jordan y una conversión de Jordie Barrett.

Con las victorias logradas en Chicago (40-29 en 2016) y en Dublín (29 a 20 en 2021), Irlanda se ha transformado en un duro escollo para los All Blacks en los últimos tiempos.

all-blacks-irlanda1.jpg Los jugadores de Irlanda celebran la tremenda victoria ante los All Blacks.

Los All Blacks cayeron en su casa ante Irlanda

En el historial, Nueva Zelanda e Irlanda jugaron 35 veces, con 30 victorias de los oceánicos, cuatro de los británicos y un empate.

Nueva Zelanda integrará en el Mundial de Francia 2023 el Grupo A junto a el local, Italia, Uruguay y un equipo africano, mientras que Irlanda lo hará en el B con Sudáfrica (vigente campeón mundial) Escocia, Rumania y un equipo de Asia-Oceanía.

Francia superó a japón

En otro tes match disputado este sábado, el seleccionado de Japón, adversario de Argentina en la Copa del Mundo de Francia del año próximo, perdió ante Francia por 20 a 15 (PT 7 a 15), en el segundo test jugado entre ambos equipos en tierra nipona.

Inglaterra le ganó el duelo a Australia

Inglaterra pisó fuerte en Brisbane y venció 25-17 a Australia. El seleccionado de La Rosa jugó un primer tiempo brillante, aguantó la arremetida de los Wallabies y se llevó una tremenda victoria por la ventana de julio. Será otra serie que se definirá en el tercer partido.