Jorge De Olivera y el gran desafío de jugar en Independiente Rivadavia

De Olivera Independiente Rivadavia.jpg El ex Platense se siente entusiasmado con la etapa que vive en la Lepra. Foto: Martín Pravata (UNO)

Con respecto al presente que vive en Independiente Rivadavia dijo: "Me agarra en un gran momento de mi carrera, me siento con mucha felicidad y con ganas de seguir buscando objetivos. Disfruto esta etapa que estoy viviendo en esta institución, el fútbol es mi pasión y siempre dejé todo en cada club que me tocó jugar. Este es un nuevo compromiso que nos toca afrontar y vamos a hacerlo de la mejor manera".

"La verdad que tengo pocos días en el club y me tocó jugar dos partidos lindos. Le estamos poniendo el pecho para dejar todo por esta camiseta", agregó el experimentado arquero que vistió los colores de Platense, Racing, Colón de Santa Fe, entre otros equipos.

De Olivera habló de lo que representa jugar en Independiente Rivadavia. "Es algo muy lindo poder jugar en una institución que tiene una gran convocatoria. Mis compañeros me hicieron sentir muy bien desde el primer día que llegué al club", afirmó.

El ex arquero del Calamar dio su punto de vista del torneo de la Primera Nacional, donde la Lepra se ubica octavo con 28 unidades. "Este es un torneo muy parejo, lo importante es ser un equipo competitivo y estar en la pelea. Es un recorrido largo, faltan muchas fechas y lo importante es seguir sumando en este campeonato. Ahora tenemos otro partido duro ante Chaco For Ever", cerró.