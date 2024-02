Jorge Almirón le dedicó un gran elogio a Godoy Cruz antes de la revancha de la Copa Libertadores

almiron 1.jpg

Colo Colo, que ganó por 1-0 el partido de ida, buscará la clasificación ante Godoy Cruz en un choque que se iniciará a las 21.30 del jueves, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Jorge Almirón se quejó porque el estadio de Colo Colo no estará lleno

Almirón se quejó por la decisión de las autoridades del Gobierno chileno de reducir el aforo en el encuentro desquite. “Me enteré hace poco que no dejaban vender entradas. Es una lástima”, destacó el exDT de Boca Juniors, en rueda de prensa.

La delegación presidencial denominada Estadio Seguro, a cargo de Pamela Venegas, resolvió no expender localidades y permitir solamente el ingreso de 30 mil asociados al estadio Monumental, ubicado en la zona de Macul.

Godoy-Cruz-Colo-Colo-3.jpg Godoy Cruz se medirá con Colo Colo el jueves en Chile. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"Pensé que la autoridad, que la gente a cargo de esta toma de decisiones, que la señora Pamela Venegas es gente de fútbol”, comentó Almirón, según reprodujo el diario "El Mercurio".

"Hace mucho que no se juega en este estadio, está la llegada de Arturo Vidal. Colo Colo es uno de los máximos representantes del fútbol nacional y necesitamos el apoyo de la gente, el torneo es muy importante, a mí me tocó estar en la final de la Copa entonces hay muchas cosas en juego. Es una lástima que no se pueda asegurar llenar el estadio”, se quejó.

Inclusive, el director técnico, de 52 años, reflejó que le resulta “insólito” el hecho de que la semana pasada “hubo alrededor de 20 mil personas que cruzaron la frontera”, mientras en el partido del jueves, a las 21.30, “no se verá el estadio lleno; es una lástima”, dijo.