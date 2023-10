Joaquín Sastre rendirá el examen más difícil con Gimnasia y Esgrima

Joaquin Sastre dos.jpg Joaquín Sastre se refirió a su continuidad en el Lobo. Foto: Cristian Lozano

Joaquín Sastre habló con Ovación y afirmó: "A Agropecuario fuimos a buscar el triunfo, pero el punto es importante. Al rival que enfrentamos ha perdido muy pocos puntos en su cancha. Ahora hay que ganarle a Guillermo Brown para tener chances de clasificar".

"Sabemos que primero tenemos que ganar y después depender de otros resultados. Hay muchos equipos separados por pocos puntos y van a intentar buscar la clasificación".

El Lobo jugará ante Guillermo Brown de Madryn, el próximo lunes en el Víctor Legrotaglie.

"Nos lamentamos algunos puntos que perdimos. Ahora hay que mirar para adelante y no para atrás, dejar todo en este partido y poder clasificar al Reducido, es lo que deseamos todos".

Su balance al frente de Gimnasia y Esgrima

Sobre su análisis que hace al frente de Gimnasia y Esgrima, afirmó: "Los balances se hacen después de que finalice la competencia. Estamos conformes porque somos un equipo humilde con un presupuesto bajo. Dentro de mi trabajo de entrenador hemos potenciado jugadores como Nicolás Romano, Agustín Herrera, Rodrido Castro y varios jugadores más. Esperemos coronar el trabajo con la clasificación al Reducido y pelear por el segundo ascenso".

Joaquín Sastre habló de su futuro

Joaquín Satre se refirió a su continuidad: "No hemos hablado sobre mi continuidad y mi futuro, no me parece prudente hacerlo. Cuando termine el torneo haremos un balance, con el presidente Fernando Porretta, con quien siempre hemos tenido una gran relación y nos pondremos de acuerdo para lo que sea mejor para Gimnasia. Soy un eterno agradecido a este club".

Por último, Joaquín Sastre se refirió a la gran campaña que están haciendo los tres equipos mendocinos en el torneo de la Primera Nacional. "Es importante que los tres equipos tengamos chances de ascender, es muy importante para Mendoza, los tres equipos, con su estilo, están siendo protagonista".