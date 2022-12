Joaquín Sastre analizó el fixture de Gimnasia y Esgrima

sastre lobo.jpg joaquín Sastre tendrá su debut ante Defensores Unidos de Zárate en el estadio Víctor Legrotaglie. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El conductor del Blanquinegro habló con Ovación y dejó sus sensaciones tras conocer el fixture que le tocó al Lobo en la Zona A del certamen de ascenso más importante del fútbol argentino.

Joaquín Sastre, manifestó: "Es importante arrancar de local. Veo positivo el sorteo que nos tocó, aunque todos los rivales se han armado para hacer un buen campeonato y nosotros trataremos de volver a ser un equipo competitivo".

El recorrido de Gimnasia y Esgrima

Con respecto a Defensores Unidos de Zárate, que viene de ascender, dijo: "Los equipos que han ascendido han mantenido la base y vienen de hacer torneos muy buenos. Lo demostró la buena campaña que hizo Chaco For Ever y el año anterior pasó lo mismo con Güemes. Enfrentar a un equipo recién ascendido es complejo".

Sobre la conformación del plantel, admitió: "Fue un acierto de la Comisión Directiva y del cuerpo técnico armar el plantel antes de que arrancaramos la pretemporada el 5 de diciembre. Tenemos un 90% del plantel y es muy importante arrancar en enero con la totalidad de los jugadores. Ahora tenemos que esperar si habrá alguna baja para incorporar a algún otro jugador".

"Si se va algún futbolista es porque se lo merece por el torneo que hicieron, me alegro porque uno fue parte de ese crecimiento y es algo que está dentro de lo previsto. No se le va a cortar la carrera a nadie", agregó.

Joaquín Sastre fue ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe y se refirió a lo que significa estar ante su debut como entrenador principal: "Es el desafío más importante de mi carrera y es para lo que me he preparado durante mucho tiempo. Estoy con mucho entusiasmo y sabiendo que tengo mucha la responsabilidad. Me siento capacitado y ahora tengo que demostrarlo con hechos".

Con 35 años, Sastre es uno de los profesionales más jóvenes de la categoría. "Creo que la edad no interesa mucho sino el conocimiento y la forma de trabajar".

Joaquín Sastre se encuentra por estas horas en San Javier, Córdoba, junto a su familia para pasar el Año Nuevo, y retornará a Mendoza para continuar con la pretemporada desde el 3 de enero.