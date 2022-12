►TE PUEDE INTERESAR: Sorteamos la camiseta argentina firmada por el DT campeón mundial Lionel Scaloni

Matías Villarreal gimnasia y Esgrima dos.jpg

El mediocampista, en diálogo con Ovación, aseguró: "Es un gran paso en mi carrera. Me surgieron varias ofertas de la categoría y del exterior, y finalmente pudimos llegar a un acuerdo para jugar en este club. Para el jugador ir a jugar al exterior te da un salto de tranquilidad en lo económico. Me siento con muchas ganas y entusiasmado por esta nueva etapa que voy encarar y con grandes sueños deportivos. Lo tomo como un crecimiento en mi carrera".

"Se había hablado de una continuidad pero no llegamos a un acuerdo de la propuesta que me hicieron y se resolvió de la manera que le convenía a la institución y a mí. Gimnasia y Esgrima no pudo hacer el esfuerzo económico que creía que me merecía".

Sobre la decisión de irse a Paraguay, afirmó: "Siempre las decisiones son complicadas y complejas. En Gimnasia y Esgrima me sentí muy bien en lo personal y deportivo. Regresé a jugar en Mendoza, volví a estar con mi familia y estuvimos cerca de lograr el ascenso, pero no lo pudimos coronar, pero estuvimos muy cerca".

El jugador que se inició en Independiente Rivadavia, se ganó el cariño de los hinchas del Lobo, el clásico rival de la Lepra. "El camino en Gimnasia y Esgrima fue con mucho profesionalismo y honestidad, como lo hice en toda mi carrera. Soy un agradecido a todo el afecto que recibí". dijo.

Matías Villarreal Gimnasia y Esgrima.jpg Martín Pravata (UNO)

El volante admitió: "Dejé todo por la camiseta de Gimnasia y Esgrima y le agradezco el cariño que me brindaron. Cuando llegué habían algunos prejuicios hacia mi persona, por donde me había formado, pero udimos revertir esa situación. Me siento feliz por los mensajes que he recibid,o por el torneo que hice y muchos me pidieron que no me vaya. Han tenido un gran respeto conmigo y mi familia".

"El balance es positivo, a pesar que no tuvimos el éxito deportivo que queríamos. Estoy muy agradecido por el cariño de los hinchas. Le deseo lo mejores éxitos a Gimnasia y Esgrima", concluyó Matías Villarreal.