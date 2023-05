Javier Mascherano hizo una confesión a días del Mundial Sub 20

“Uno tiene que replantearse si es la persona indicada, porque mi nombre apegado a la selección argentino ha sido muy fuerte, sobre todo en este último tiempo, donde claramente el hecho de no haber ganado nada como futbolista es para mucha gente un punto a tocar y tengo la responsabilidad de no trasmitirle esa mochila a los chicos”, dijo el ex capitán de la Selección argentina mayor.