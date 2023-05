Mundial Sub 20: la Selección argentina de Javier Mascherano comenzó la puesta a punto

La Selección argentina Sub 20 se puso en marcha de cara al Mundial Sub 20, que comenzará el 20 de mayo próximo, a la espera de completar el plantel convocado por el entrenador Javier Mascherano, quien remarcó que "no siempre" en el fútbol se tiene "una segunda oportunidad", por lo cual "hay que aprovecharla" luego de definir su continuidad en el cargo días atrás.