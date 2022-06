Ismael Cortez palpitó el duelo de Gimnasia y Esgrima frente al Deportivo Maipú

Ismael Cortez gimnasia y Esgrima uno.jpg Cortez está feliz por su buen momento personal y el que atraviesa el equipo. Foto: Martín Pravata (UNO)

El lateral se refirió al choque ante el Deportivo Maipú y aseguró: "Es un lindo partido el que vamos a jugar. Ellos tienen buenos jugadores y tienen una propuesta interesante. Nosotros vamos intentar imponer nuestro juego en nuestra cancha. Los tres puntos nos van a venir muy bien para seguir bien posicionado en la tabla de posiciones".

Con respecto a su continuidad, manifestó: "Estoy aprovechando los minutos que me han dado y trato de rendir al máximo esta chance que se me presenta. Me siento con mucha confianza cuando entro a la cancha. A medida que van pasando los partidos trato de mejorar y crecer en mi puesto. Este momento lo vivo con mucha responsabilidad, trabajo mucho todos los días para evolucionar en mi rendimiento y seguir sumando más experiencia. Cada partido es un desafío nuevo".

"El equipo ha mostrado mucha fortaleza de local, y cuando jugamos de visitante, tratamos de no perder. Venimos de conseguir un punto muy valioso ante Nueva Chicago y ahora sería muy importante sumar de a tres en nuestra cancha", agregó el jugador.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, luego de jugar ante el Deportivo Maipú, enfrentará a Quilmes en el Centenario. Este encuentro se jugará el próximo sábado 25 de junio a las 18.10 y será televisado por TyC Sports.