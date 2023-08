Independiente Rivadavia visitará a Ferro en busca de un triunfo para subir a la punta

Victorio Ramis jugaría en lugar de Arce y Braian Sánchez remplazaría al experimentado Diego Tonetto, mientras que Alejo Distaulo no viajó ya que deberá ser intervenido en su rodilla derecha y otros que siguen en recuperación de lesiones son Santiago Flores e Iván Valdez.

Ferro viene de perder ante Maipú y necesita sumar de local para no salir del lote de clasificados. Por eso el DT Jorge Cordon pondría los mismos once ya que la única baja es la de Alexander Díaz, quien aún no se recupera de una lumbalgia.

Convocados por Cordon para enfrentar a Independiente Rivadavia en Caballito



Alexander Díaz continúa recuperándose de una lumbalgia#VivíFerro pic.twitter.com/hKqPIfuPyW — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) August 18, 2023

Probables formaciones

Ferro: Luciano Jachfe; Hernán Grana; Nahuel Arena, Pablo Alvarado y Martín Rodríguez; Claudio Mosca, Cristian Erbes, Kevin Vázquez y Pablo Palacio; Jonathan Herrera y Nicolás Retamar. DT: Jorge Cordon.

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Mauro Maidana y Juan Elordi; Franco Romero, Ezequiel Ham, Maxi Gonzalez y Braian Sanchez; Matías Reali y Victorio Ramis.

Árbitro: Pablo Gimenez

Estadio: Ferro Carril Oeste

Hora: 19.10.

TV: TyC Sports.