Independiente Rivadavia trabaja para que el Bautista Gargantini sea de Primera

"Tenemos que llegar con las obras porque todos saben cuáles son las condiciones si no llegamos y creo que haber llegado a Primera y tener que hacer de locales en otra provincia no es lo que esperan todos los hinchas de Independiente. Queremos jugar en Primera, en nuestra cancha y sabemos que el Malvinas, que es la única alternativa, no está en condiciones para jugar. Vamos a hacer el esfuerzo y las obras para que eso suceda", afirmó el vicepresidente azul Agustín Vila en Ovación 90 por Radio Nihuil.

