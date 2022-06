Matías Quiroga Independiente Rivadavia.jpg El delantero Matías Quiroga volverá a la titularidad en la Lepra. Foto: Martín Pravata (UNO)

La Lepra viene de igualar 1 a 1, ante Chaco For Ever en Resistencia, en el partido que perdía 1 a 0 y lo empató Matías Quiroga. En el torneo de la Primera Nacional, el Azul está haciendo una gran campaña: hace seis partidos que no pierde, ha sumado cuatro triunfos y dos empates en forma consecutiva y se ubica noveno con 29 unidades.