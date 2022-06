tonetto.jpg Diego Tonetto se refiriò a estebuen momento quevive el equipo dirigido por Gabriel Gòmez. Foto: Martìn Pravata (UNO)

Sobre su vuelta al club del Parque, el mediocampista admitió: "Es un placer ponerme la camiseta de la Lepra, todos saben los sentimientos que tengo por estos colores. En lo personal es una satisfacción entrar al Gargantini y sentir el aliento de los hinchas".

"Siempre trato de dar lo mejor cuando me toca jugar, y cuando no me toca apoyo desde el lugar que haya que ocupar. Somos un grupo muy unido y todos tiramos para adelante", agregó el experimentado jugador.

El volante destacó el buen momento futbolístico que está viviendo el equipo, ubicado 9no. con 29 puntos y con una racha de 6 partidos sin perder (4 triunfos y 2 empates): "Creo que estamos jugando un buen campeonato y estamos creciendo como equipo. Los hinchas ven que nos estamos brindando al máximo para representar a un club muy grande. Ahora volvemos a jugar en nuestra cancha ante San Telmo y tenemos que lograr los tres puntos".

Además del duelo de este domingo a las 18 ante San Telmo, Independiente Rivadavia ya piensa en el clásico ante Gimnasia y Esgrima por la 22da. fecha de la Primera Nacional. Será el domingo 3 de julio, a las 14.45 y con la televisación de TyC Sports.