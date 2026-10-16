Independiente Rivadavia juega ante Tigre: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia busca recuperarse frente a Tigre en el Parque

lndependiente Rivadavia viene de perder 5 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Azul buscará volver al triunfo como local ante el Matador, para defender su liderazgo en la tabla Anual donde tiene 52 unidades.

A cuatro fechas de la fase regular jugará un partido clave para sus aspiraciones de terminar la temporada en lo más alto de la acumulada, lo cual le permitiría sumar una estrella y jugar por otros títulos de cara al 2027.

En la tabla de posiciones del Grupo tiene 18 puntos y se ubica octavo clasificando a los playoffs.

La Lepra no contará con el delantero Alex Arce tras su expulsión ante Rosario Central donde recibió una fecha de suspensión.

Sheyko Studer, defensor de Independiente Rivadavia.

Tigre, llega muy golpeado, viene de caer como local ante Banfield por 2 a 1. El equipo dirigido por Diego Dabove suma cinco derrotas consecutivas. Se encuentra en el puesto 12 de la Zona B, con 12 puntos, se encuentra en el puesto 12 de la Zona B, con 12 puntos.

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