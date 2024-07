Independiente Rivadavia confirmó que San Lorenzo pagó lo que estaba acordado por el pase de Reali

Matías-Reali.jpg

"La operación está caída porque ya se perdió la confianza con San Lorenzo. Reali tiene la esperanza de que se solucione, pero le están mintiendo. Para mí el tema está terminado", había dicho el titular azul, Daniel Vila.

►TE PUEDE INTERESAR: Independiente Rivadavia disputó dos amistosos frente a Instituto de Córdoba

"No hay ni una chance de reflotar todo esto. Marcelo Moretti llamó a Marcelo Tinelli para que me convenciera de reflotar la negociación con San Lorenzo, pero eso no va a suceder. Ya se lo dije a Marcelo”, reveló Vila en Cuidemos el Fútbol. "El daño a Reali es inmenso siendo un ídolo del club", había añadido Vila.

Lo cierto es que el ex jugador leproso realiza la pretemporada con el plantel azulgrana. Ya jugó en el amistoso donde el equipo de Boedo perdió por 2 a 0 frente a Progreso.

Debieron interceder la AFA y Agremiados para que el conflicto se resolviera y San Lorenzo cumpliera con lo acordado.

San-Lorenzo-tuit.jpg

Mientras que el Cuervo dijo este lunes: "San Lorenzo realizó hoy el pago restante a Independiente Rivadavia y, de este modo, completó la compra del 100 por ciento del pase de Matías Reali. El jugador, cuyo contrato con el club es hasta diciembre de 2027, viene entrenándose con normalidad junto al plantel en Montevideo y se encuentra a disposición de Leandro Romagnoli para el amistoso de mañana contra Peñarol".

Tuit-Reali.jpg

El comunicado de Independiente Rivadavia

El equipo del Parque dijo este lunes: "El Club Sportivo Independiente Rivadavia pone en conocimiento que en el día de la fecha el Club Atlético San Lorenzo de Almagro canceló la totalidad del precio pactado, oportunamente, por la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador Matías Reali".