Independiente Rivadavia contra San Lorenzo por el pase de Matías Reali: "se perdió la confianza"

vila 1.jfif Daniel Vila recibió el llamado de Marcelo Tinelli por el conflcto entre Independiente Rivadavia y San Lorenzo por el pase de Matías Reali.

Además, la dirigencia de la Lepra notificó a la AFA para que se rescinda el contrato firmado por el futbolista y de esa manera vuelva a formar parte del plantel que actualmente está de pretemporada en Córdoba.

"La operación está caída porque ya se perdió la confianza con San Lorenzo. Reali tiene la esperanza de que se solucione, pero le están mintiendo. Para mi el tema está terminado", dijo Daniel Vila,

"No hay ni una chance de reflotar todo esto. Marcelo Moretti llamó a Marcelo Tinelli para que me convenciera de reflotar la negociación con San Lorenzo, pero eso no va a suceder. Ya se lo dije a Marcelo”, reveló Vila en Cuidemos el Fútbol. "El daño a Reali es inmenso siendo un ídolo del club", agregó

Del lado de San Lorenzo nadie se pronunció sobre la grave acusación del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, y solo en redes sociales trascendió que esperaban que el pago se concrete este jueves y encontrar una solución.

Desmienten la oferta de Talleres

Otra versión indicaba que Talleres de Córdoba estaría dispuesto a pagar una cifra incluso mayor para quedarse con Matías Reali, quien ha quedado en el medio de una situación incierta.

Del lado de la Lepra desmintieron el llamado del club cordobés, a la vez que dan por caída la operación con San Lorenzo.