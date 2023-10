Ignacio Morales vive un gran momento en San Martín

san Martín.jpg El Chacarero se salvó del descenso y ahora va por el Reducido. Foto: Prensa San Martín

Con respecto a su golazo, reveló: "Está en el podio de los mejores que he convertido. Se me viene a la mente un gol que convertí jugando para Gimnasia y Esgrima ante Huracán Las Heras, por la final de la Copa Mendoza, de tres cuartos de cancha. El tanto que convertí con San Martín me gustó mucho por la importancia que tuvo".

San Martín tiene chances de meterse en los play offs, ya que se clasifican los primeros cuatro equipos de cada zona. El equipo Albirrojo está sexto con 36 unidades a tres puntos de Huracán Las Heras, el último equipo que está clasificando.

Sobre las chances de acceder al Reducido dijo: "Todavía tenemos posibilidades, mientras nos den los números estaremos con ilusiones. El viernes tenemos que ganarle a Sportivo Peñarol de local, después triunfar en San Luis y veremos en la posición que culminamos en la tabla de posiciones".

El jugador surgido de las divisiones inferiores del Lobo manifestó: "A este presente lo estoy viviendo con mucha felicidad, me siento muy cómodo. Es una institución grande por su gente y la historia que tiene, es un honor vestir la camiseta de San Martín, me queda un año más de contrato con el club".

Nacho Morales se caracteriza por pelearla en el fútbol y no baja nunca los brazos. "El que me conoce sabe que siempre la luché y disfruto este momento que estoy viviendo en San Martín", cerró el goleador.

