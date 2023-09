Emmanuel Cirrincione tuvo el mejor debut con San Martín

Con respecto a su presente, aseguró: "Me agarra en un momento lindo de mi carrera. costó mucho tener una oportunidad este año y es importante tener la chance de jugar. Siento que le puedo aportar lo mejor al equipo, siempre he sumado desde el lugar que me toca ocupar y estoy para dejar todo por la institución".

Emmanuel Cirrincione San Martín-.jpg Emmanuel Cirrincione se siente muy bien en esta nueva etapa en el Albirrojo. Foto: Prensa San Martín.

"No veníamos bien, era necesario ganar y ahora hay que pensar en el compromiso con Ciudad de Bolívar y tratar de conseguir un buen resultado. Nos quedan tres finales en el torneo y vamos a tratar de terminar lo más arriba posible”, agregó el golero del Chacarero.

Emnanuel Cirrincione ha pasado por varios clubes y se refirió a lo que vive en San Martín al decir: "Me brindaron mucho cariño desde el primer momento que llegué. Estamos en un club que tiene historia y exigencias, este grupo tiene mucha entrega y compromiso".

Lo que viene para San Martín

Por la 33° fecha San Martín jugará ante Ciudad de Bolívar, de visitante, el próximo sábado 30 de septiembre. El encuentro se disputará desde las 14.30.