Alexis Viscarra a los 34 años sigue vigente en San Martín

►TE PUEDE INTERESAR: Víctor Zwenger dejó de ser el entrenador de San Martín

Alexis Viscarra ascendió con San Martín y ahora está viviendo esta etapa con mucha expectativa. "Hoy me encuentro en un buen momento futbolístico, estoy muy bien físicamente. Soy uno de los mas grandes del plantel, cuando no me tocó jugar nunca bajé los brazos y siempre sumé desde el lugar que me tocó ocupar. Ahora me toca jugar y trato de dar el máximo".

►Te PUEDE INTERESAR: Huracán Las Heras no pudo seguir con la buena racha y cayó ante Juventud Unida

Alexis Viscarra dos.jpg A Alexis Viscarra se lo ve muy ilusionado con esta etapa que está viviendo en el Albirrojo. Foto: Prensa San Martín

"Ahora se viene un partido lindo para jugar con Huracán Las Heras. Vamos a dejar todo para lograr los tres puntos de local", dijo.

Viscarra.jpg Alexis Viscarra es capitán y referente del equipo que dirige Hernán Vázquez. Foto: Prensa San Martín

Sobre la meta que tienen, reveló: "Es el inicio de la cuarta ronda y la última el primer objetivo es poder mantener la categoría, y después si podemos clasificar a la siguiente instancia sería importante. Somos un equipo que está preparado para dar pelea, todo está muy parejo en la zona, salvo Argentino de Monte Maíz y Ciudad de Bolívar, que le sacaron diferencia al resto".

"San Martín es un club muy grande, que tiene mucha convocatoria y este grupo va dejar todo para poner al club lo más alto posible. Vamos a dar pelea en el torneo, nos quedan ocho finales y sería muy lindo meternos en zona de clasificación".

El gol de Viscarra