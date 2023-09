Hernán Vázquez habló de los hechos de violencia que vivió San Martín tras el partido en San Luis

►TE PUEDE INTERESAR: Alexis Viscarra a los 34 años sigue vigente en San Martín

“Nunca se me pasó por la cabeza de irme, estamos dejando todo por la institución y vamos hacerlo en estas cuatro finales que nos quedan en el torneo", opinó.

Hernán Vázquez dos.jpg Hernán Vázquez es un entrenador muy estudioso y tiene 41 años. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Sobre la salida de Julio Villarino y Maxi Herrera, opinó: "Es un momento duro. Se respeta la decisión que tomaron los jugadores, si no están cómodos, me parece correcto buscar otro rumbo o estar más tranquilos".

Maxi Herrera San Martin.jpg Maximiliano Herrera decidió desvincularse del club tras encontrar su auto dañado.

A San Martín le quedan cuatro encuentros en esta fase regular del Federal A. El Chacarero jugará en el estadio Libertador General San Martín, este viernes 22 de septiembre desde las 21.30, con el escolta de la Zona B, Argentino de Monte Maíz.

s. Martin.jpg San Martín jugará este viernes ante Argentino de Monte Maíz, en el Este.

El Chacarero se ubica en el octavo y penúltimo lugar con 30 puntos y un triunfo le permitirá asegurar la permanencia, mientras que Peñarol, el equipo que estaría descendiendo tiene 22 unidades y tiene fecha libre.

Sobre este partido dijo: "Tenemos una primera final, es muy importante para poder quedarnos tranquilos con la permanencia en la categoría".

El momento de Hernán Vázquez

Hernán Vázquez es un entrenador muy joven y estudioso. El DT de 41 años arrancó hablando de sus inicios en su carrera y contó: “Me inicié en Centro Deportivo Rivadavia, estuve en el Deportivo Guaymallén y estuve como ayudante de campo en Juventud Unida en San Luis con Martín Astudillo.

"Cuando me surgió la posibilidad de venir a San Martín me gustó, es un club que conozco y quiero mucho. Hice las divisiones inferiores y soy hincha de este club. Me han garantizado la continuidad hasta el final del torneo, después la dirigencia analizará los pasos a seguir", cerró.