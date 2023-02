Ignacio Antonio, el periodista deportivo que juega en Gimnasia y Esgrima

ignacio antoniol lobo.jpg Ignacio Antonio jugó algunos minutos ante San Martín en San Juan. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Nacho Antonio expresó su satistacción por haberse recibido de periodista deportivo y admitió: "Fue un sueño de poder hacerlo. Todo empezó con la pandemia, pero pude seguir con la carrera y recibirme. Fueron 3 años y medio, en forma virtual. Arranqué en Córdoba cuando jugaba en Instituto, seguí en Mendoza y la terminé jugando en San Martín de San Juan".

"Lo hice todo pensando en un futuro, para cuando me retire del fútbol. Me gustaría dar mi punto de vista, no porque soy jugador, sino porque vivo y entiendo al fútbol. Me gustaría explicarle a la gente y analizar partidos".

Sobre como ve al periodismo deportivo, fue muy claro: "Hay distintos tipo de periodismo y cada uno consume lo que le gusta. En su momento veía mucho TyC Sports pero después se veían muchos gritos, peleas y hablaban poco de fútbol. Empecé a ver otro programas que hablan de la verdades del fútbol. A Scaloni le pegaron mucho y cerró algunas bocas".

ignacio antonio Gimnasia y Esgrima uno.jpg Ignacio Antonio le gustaría ejercer el periodismo deportivo en un futuro. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Sobre su debut ante San Martín de San Juan, el volante afirmó: "Por suerte pude jugar unos minutos, en una cancha que conozco y logramos tres puntos valiosos. Gimnasia es un equipo en construcción que se está conociendo. Estoy feliz por haber debutado".

Nacho.jpg Nacho cuando poso con la camiseta del Lobo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El mediocampista valoró: "Este club viene siendo protagonista en los últimos torneos y para el jugador de fútbol no hay nada más lindo que llegar a un club que te exige. Estos jugadores dejarán todo para pelear los primeros puestos".

"De a poco me voy adaptando a mis nuevos compañeros, pero la verdad que me han recibido muy bien, vengo a dejar todo por esta camiseta", cerró el futbolista.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará ante Flandria en el estadio Víctor Legrotaglie. Este cotejo se disputará este sábado 18 de febrero a las 20.15, por la 3ª fecha de la Zona A y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.