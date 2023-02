Nicolás Romano vive un gran momento en Gimnasia y Esgrima

Nicolá Romano disfruta mucho este presente y reconoció: "La verdad que me siento muy contento por la confianza que me está dando Joaquín Sastre, siempre trato de dejar todo y cumplir en lo que me piden".

"Me habían dado la posibilidad de ser titular en otros torneos y tuve una lesión en la rodilla. Esto es como una revancha para mí, todos los partidos tengo que rendir y superarme a mí mismo", dijo.

nicolás Romano Gimnasia y Esgrima..jpg Nico Romano se caracteriza por no bajar los brazos y tirar siempre para adelante, a pesar de las adversidades.

Con respecto a la victoria ante San Martín en San Juan, que significó el primer triunfo del torneo, aseguró: "Fue muy importante por el rival, que se hace fuerte en su cancha. Nos había quedado la bronca en el primer partido ante Defensores Unidos de Zárate".

►TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Sastre analizó su primer triunfo en Gimnasia y Esgrima

Para Romano, Gimnasia Esgrima tiene un significado especial. "Es más que un club, hace muchos años que estoy en esta institución, he vivido muchos momentos y le tengo un cariño especial. Me siento muy cómodo, llegué al club a los 14 años y tengo 23. Tengo muchos recuerdos de muchos entrenadores, Federico Basso fue el que me recibió en el club y me enseñó mucho, venía de jugar en el fútbol de salón en Don Orione".

Nicolás Romano es uno de los jugadores que se quedó de la última temporada. Sobre este nuevo equipo que se armó, manifestó: "Se renovó por completo el plantel, quedaron pocos jugadores del torneo anterior. Nos estamos enfocando en que el funcionamiento vaya creciendo a medida que transcurran los partidos".

►TE PUEDE INTERESAR: Maximiliano Padilla, el defensor goleador de Gimnasia y Esgrima

"Se ha armado en poco tiempo un grupo muy lindo. Las últimas incorporaciones que llegaron se adaptaron muy rápido al grupo", agregó.

Gimnasia y Esgrima.jpg El equipo de Gimnasia y Esgrima que arrancó jugando ante San Martín en San Juan Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"En el torneo dejamos la vara muy alta, este es un equipo totalmente renovado y aspiramos a cerrar el año como en la temporada pasada. Si podemos superar esa campaña sería muy lindo", cerró Nico Romano.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará ante Flandria en el estadio Víctor Legrotaglie. Este cotejo se disputará este sábado 18 de febrero a las 20.15, por la 3ª fecha de la Zona A, y contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.