Nicolás Romano se perfila como titular en Gimnasia y Esgrima

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima uno.jpg NIcolás Romano uno de los buenos delanteros que tiene Gimnasia y Esgrima Foto. Prensa Gimnasia y Esgrima

El delantero, surgido en la divisiones inferiores del club, aseguró: "Los amistosos nos han servido para buscar el funcionamiento que pretende Joaquín Sastre. En lo personal el entrenador me está dando mucha confianza. Mi objetivo es ganarme un lugar y siempre he trabajado duro y he dejado todo por esta camiseta".

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima tomó una decisión sobre el precio de las entradas

Con respecto al plantel del Lobo que se renovó con el arribo de muchos jugadores, el atacante admitió: "Se ha armado un plantel que tiene muchísimas ganas. Nos quedan algunos días para seguir trabajando con la idea de llegar de la mejor manera al debut con Defensores Unidos de Zárate".

"Será un torneo largo y difícil. La primera meta es poder ganar el primer partido de local", cerró el delantero.

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado su último amistoso de pretemporada y será en su estadio ante el Deportivo Maipú.

►TE PUEDE INTERESAR: Juan José Almeida sigue los pasos de su padre, Rubén, y está feliz en Gimnasia y Esgrima

El Cebolla Olivares es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima

El defensor Sebastián Olivares es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima. El oriundo de Tunuyán, quien surgió de Godoy Cruz, ya firmó su contrato y este viernes realizó su primer entrenamiento en el Lobo.

El Cebolla también jugó en Belgrano, Ferro Carril Oeste y viene de jugar en Güemes de Santiago del Estero.