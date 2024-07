Ignacio Antonio destacó el triunfo de Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie: "nos hicimos fuertes de local"

Sobre el triunfo ante Chaco For Ever, Nacho Antonio remarcó la importancia de dejar los tres puntos en casa y superar a rivales de esta índole. "Es una victoria importante ante un rival difícil. Quizás los puntos no lo reflejan pero Chaco es un rival durísimo, juega bien. Lo bueno es que nos hicimos fuertes de local", enfatizó el mediocampista tras el 1 a 0 en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Ignacio Antonio.jpeg Ignacio Antonio en el partido frente a Chaco For Ever.

