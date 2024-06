Diego Mondino se mostró feliz de volver a vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima: "me recibieron muy bien"

"Si bien fue un partido duro, trabajado, creo que lo ganamos bien y esto sigue generando confianza porque hace seis partidos que no perdemos y hay que seguir construyendo. Es un torneo largo, hay que ser lo más regular posible, y hay que llegar al sprint final manteniendo una regularidad", deslizó Diego Mondino tras la victoria en el Víctor Legrotaglie ante Chaco For Ever por 1 a 0 con el gol de Luis Silba.

Mondino.jpg Diego Mondino ante Defensores de Belgrano. Foto: Gentileza Prensa Defensores de Belgrano.

Mondino volvió a hacer dupla en la zaga central con Maxi Padilla como en la fecha pasada ante Defensores de Belgrano. Sobre su compañero en defensa, Mondino expresó: "Maxi hizo un partidazo (frente a Chaco For Ever) y eso demuestra su jerarquía. Además simplifica las cosas a uno que llega nuevo a adaptarse al equipo".

Por último, el defensor blanquinegro se refirió a esta segunda etapa que está atravesando en el club y manifestó: "Primero que el grupo me recibió bien desde que llegué, eso te da tranquilidad. Segundo, conozco el club y eso me hace estar más cómodo todavía".

La palabra de Diego Mondino