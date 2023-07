Guillermo Ferracuti es un jugador rendidor en el Deportivo Maipú

Guillermo Ferracuti Maipu.jpg Guillermo Ferracuti se afianzó en la defensa del Deportivo Maipú. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Guillermo Ferracuti se refirió a los puntos altos que tiene el equipo y reconoció: "Hay que destacar de este equipo que nunca baja los brazos, el sacrificio que tiene en cada partido y que siempre sale a ganar en todas las canchas. Es un equipo que da batalla, hay algunos partidos que lo hemos empezado perdiendo y los hemos dado vuelta, esto habla de la muestra de carácter y personalidad".

►TE PUEDE INTERESAR: Luis García disfruta del liderazgo del Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Con respecto al liderazgo, afirmó: "Es muy lindo estar en la punta, pero sabemos que faltan muchas fechas y junto a Independiente Rivadavia venimos luchando partido a partido. Ellos con Atlanta tenían casi el partido ganado y se lo empataron. Nosotros aprovechamos, ganamos y nos quedamos con el primer lugar".

Deportivo-Maipú.jpg Deportivo Maipú es el líder de la Zona B de la Primera Nacional. Foto: Diario UNO

Sobre su momento y el nivel que viene mostrando Maipú, afirmó: "No me siento uno de los líderes del equipo, pero me considero un jugador importante. Fue muy importante haber mantenido la base del equipo que jugó en el torneo pasado, y los jugadores que se incorporaron se acoplaron rápido. Son buena gente".

“Nosotros confiamos en lo que podemos hacer dentro de la cancha. Hay que ir paso a paso y ahora estamos enfocados ante Deportivo Riestra", cerró el jugador.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará como visitante este sábado ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El partido correspondiente a la fecha 24, se jugará el próximo desde las 12.10, con televisación de TyC Sports.

Luego, el Cruzado jugará de local ante Ferro en calle Vergara. Este compromiso está programado para el próximo domingo 6 de agosto a las 15.30.