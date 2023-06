Gonzalo Montiel, el héroe infalible de los penales, levantó otra copa

►Te puede interesar: Messi conmovió al Barcelona en la despedida de Busquets

"Gracias a Dios se pudo dar. Estamos muy contentos. Este grupo se lo merecía porque veníamos de una temporada dura. Pudimos salir adelante", indicó el ex River en clara referencia a la irregular campaña que tuvo su equipo en La Liga y la Copa del Rey.

Montiel marcó el 4-1 en los penales para que Sevilla alzara su séptima Liga de Europa en el Puskás Arena de Budapest, en una imagen que recordó al título logrado con el seleccionado argentino en Qatar 2022.

Lo curioso es que en primera instancia pateó hacia el otro lado y el remate fue atajado por el arquero Rui Patricio, sin embargo el árbitro ordenó patearlo de nuevo porque consideró que se había adelantado.

En diciembre, el chico salido de River tuvo la enorme presión de un país de darle el título, el tercero, al elenco nacional pero antes de ese penal, el más importante de su carrera, Montiel ya tenía una estadística favorable en penales desde su época en River.

Gonzalo Montiel nunca falló un penal

De los 10 penales que pateó en toda su carrera, el lateral derecho no falló ninguno: desde aquella primera vez ante el Cruzeiro en la Libertadores 2019, la que le dio el pase a los cuartos de final después de una sufrida serie con el equipo brasileño. Luego, siguió el Fluminense, Boca en un Superclásico picante, y Nacional de Uruguay.

Lo curioso es que todas estas ejecuciones llegaron tras fallos de varios de sus compañeros como Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero, Matías Suárez e Ignacio Fernández.

montiel 3.jpg Montiel ganó su primer título en Europa

Hasta se animó a hacer el famoso "no look" en un partido ante Colón de Santa Fe, la víctima fue Leonardo Burián, y de ahí no paró.

Repitió la misma acción en la infartante final con los franceses para darle la mayor alegría a un país, hasta los hinchas de Boca que festejaron el triunfo argentino que estuvo negado por más de tres décadas.

Los penales que pateó Montiel

River

30/7/19 Cruzeiro

10/12/20 Nacional

20/2/21 Central

11/4/21 Colón

22/4/21 Fluminense

9/5/21 Aldosivi

16/5/21 Boca

Argentina

9/12/22-Países Bajos

18/12/22-Francia *

Sevilla

31/5/23-Roma*

*Definieron el Mundial y la Europa League