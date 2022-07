Godoy Cruz vs. Vélez: qué dijeron los jugadores tombinos tras el empate

►TE PUEDE INTERESAR: Copa América femenina: Argentina, con Estefanía Banini y Julieta Cruz, se clasificó al Mundial

Godoy Cruz está cuarto en la Liga Profesional

Con este empate, el Tomba acumula 18 unidades y está cuarto en el certamen.

El defensior Gianluca Ferrari expresó: "En el primer tiempo nos costó plasmar nuestra idea y estuvimos incómodos. En el segundo tiempo agarramos la pelota y comenzamos a atacar".

El delantero Tadeo Allende afirmó: "No se dio la victoria porque no concretamos lo que tuvimos. Fue un rival muy complicado".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1553204231682793472 "NO FUE UNA BUENA ACTITUD." Matías Ramírez, el jugador de Godoy Cruz que recibió la infracción del Cacique Medina, habló sobre la polémica jugada. @espnfutbolarg pic.twitter.com/1DcEBqFw9M — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2022

Matías Ramírez y la mala acción de Medina

El atacante Matías Ramírez se refirió a un hecho llamativo: la zancadilla que le hizo el DT de Vélez, Alexander Cacique Medina. "El grupo está muy bien, es un partido que tranquilamente lo podíamos perder y es un punto que nos sirve. Con respecto a Medina, lo que hizo fue incorrecto, tiene que competir sanamente y no me pidió disculpas. Yo me lo me tomé con gracia", señaló.