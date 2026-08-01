Godoy Cruz se pudo sacar la mufa y le ganó 3 a 1 a Ferro de visitante

Con los goles de Vicente Poggi y Tomás Rossi, Godoy Cruz se puso dos veces en ventaja en su visita a Ferro Carril Oeste.

► GOL DE GODOY CRUZ: Apenas iban 6 minutos de iniciado el partido, cuando un exquisito centro de Pino lo encontró sin marca a Vicente Poggi, y este ensayó una tijera y la clavó al primer palo, abriendo el marcador para Godoy Cruz.

► EMPATÓ FERRO: No terminaba de festejar el Tomba, cuando a los 10' llegó el empate local, con una bomba de Matías Kabalín, que aprovechó un rebote dentro del área y con remate al palo izquierdo del arquero visitante.

Tombinos y Verdolagas arrancaron con todo el partido en Caballito, con buen fútbol, mucho vértigo y actitud ofensiva. Antes del minuto 11 ya se contaban dos goles y se prometen más.

Pasada la media hora de juego Godoy Cruz comenzó a perder la verticalidad en sus ataques, se volvió más cauto, y se limitó a buscarlo arriba a Poggi. En contracara, el local se fue adueñando del control del balón y llegó con algún peligro desde media distancia al arco de Strumia. El juego se volvió más trabado y disputado en la zona media de la cancha.

► SEGUNDO GOL DEL TOMBA. Con el juego menos claro que al principio, a los 41' llegó un despeje de la defensa de Ferro, tras un saque de costado, y a la carrera, Tomás Rossi, desde más de 20 metros, pateó un bombazo y la clavó en el ángulo superior del arquero Ruiz, que nada pudo hacer.

El complemento

En el reinicio salió Ferro a dientes apretados a buscar la igualdad, y Godoy Cruz lo esperó bien parado en el fondo. A los 5' un córner desde la izquierda del ataque lo encontró a Peña Biafore bien ubicado en el área, pero su cabezazo fue defectuoso y se fue ancho.

A los 10' Ángel González recibió una larga asistencia entrando al área, Rossi se la quitó, el delantero de Ferro perdió la vertical y reclamó penal, pero el árbitro no compró.

Un minuto después, Rodríguez, del Tomba, se ganó la amarilla al pegarle sin pelota a un jugador local.

Ferro busca sin mucho orden ni concierto, mientras que Godoy Cruz se plantó firme en defensa y generó de contra. El local buscó de pelotazos y centros, y Strumia tuvo una par de acciones que lo exigieron.

La impotencia de Ferro mostró su peor cara a los 37', cuando el ingresado Sebastián Pepe, le entró a destiempo a Brunet, le dio duro y se ganó la roja directa.

Síntesis del partido Ferro vs. Godoy Cruz

Primera Nacional -Fecha 23°-

Estadio: Arquitecto Etcheverry (Ferro Carril Oeste)

Árbitro: Juan Pafundi

Ferro Carril Oeste: Lucas Ruiz; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Ángel González, Matías Kabalín, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Mateo Benegas. DT: Juan Sara.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Nahuel Brunet, Diego Viera, Francisco Gerometta, Tomás Rossi; Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Antonio Guerrero, Martín Pino, Axel Rodríguez. DT: Pablo De Muner.

Cambios: