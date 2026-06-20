Godoy Cruz e Independiente Rivadavia cerraron el Torneo Apertura Proyección sin poder ganar

Independiente Rivadavia perdió de visitante ante Platense

Independiente Rivadavia perdió 2 a 1 de visitante ante Platense, pese a haber estado en ventaja y de esta manera los dirigidos por Nicolás Medina terminaron con 24 puntos en el puesto 11 de la Zona B con 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.

Godoy Cruz empató en su último partido

El Tomba, dirigido por Osvaldo Miranda, se presentó en el Predio de Coquimbito e igualó 2 a 2 ante Aldosivi en un partido correspondiente por el Grupo A.