Inicio Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo de Reserva

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia cerraron el Torneo Apertura Proyección sin poder ganar

Godoy Cruz empató con Aldosivi e Independiente Rivadavia perdió ante Platense en el cierre del certamen de Reserva

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz empató de local ante Aldosivi en el último partido en el torneo de Reserva.

Godoy Cruz empató de local ante Aldosivi en el último partido en el torneo de Reserva.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia cerraron su actuación en el Torneo Apertura Proyección 2026. El Tomba empató de local ante Aldosivi y la Lepra perdió visitante frente a Platense, en la 18va fecha del certamen de Reserva.

Independiente Rivadavia perdió de visitante ante Platense

Independiente Rivadavia perdió 2 a 1 de visitante ante Platense, pese a haber estado en ventaja y de esta manera los dirigidos por Nicolás Medina terminaron con 24 puntos en el puesto 11 de la Zona B con 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.

Godoy Cruz empató en su último partido

El Tomba, dirigido por Osvaldo Miranda, se presentó en el Predio de Coquimbito e igualó 2 a 2 ante Aldosivi en un partido correspondiente por el Grupo A.

Los goles del Bodeguero los marcaron Bautista Biondi y Juan Codina, pero el Expreso terminó último con 15 puntos y una campaña en la que ganó 4 partidos, empató 3 y perdió los otros 11 encuentros.

Gimnasia y Esgrima le había ganado 2 a 1 a Argentinos Juniors, en el partido que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie y los 3 representantes mendocinos culminaron su participación en el Torneo Apertura Proyección 2026 sin lograr clasificarse a los cuartos de final.

Los cuartos de final del Torneo Apertura Proyección 2026

  • Vélez vs. Newell's en la Villa Olímpica de Liniers
  • River vs. Lanús en el River Camp de Ezeiza
  • Boca vs. Atlético Tucumán en Boca Predio
  • Independiente vs. Racing en el Predio de Villa Domínico

Se juegan a partido único

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar