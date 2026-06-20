Godoy Cruz e Independiente Rivadavia cerraron su actuación en el Torneo Apertura Proyección 2026. El Tomba empató de local ante Aldosivi y la Lepra perdió visitante frente a Platense, en la 18va fecha del certamen de Reserva.
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia cerraron el Torneo Apertura Proyección sin poder ganar
Godoy Cruz empató con Aldosivi e Independiente Rivadavia perdió ante Platense en el cierre del certamen de Reserva
Independiente Rivadavia perdió de visitante ante Platense
Independiente Rivadavia perdió 2 a 1 de visitante ante Platense, pese a haber estado en ventaja y de esta manera los dirigidos por Nicolás Medina terminaron con 24 puntos en el puesto 11 de la Zona B con 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.
Godoy Cruz empató en su último partido
El Tomba, dirigido por Osvaldo Miranda, se presentó en el Predio de Coquimbito e igualó 2 a 2 ante Aldosivi en un partido correspondiente por el Grupo A.
Los goles del Bodeguero los marcaron Bautista Biondi y Juan Codina, pero el Expreso terminó último con 15 puntos y una campaña en la que ganó 4 partidos, empató 3 y perdió los otros 11 encuentros.
Gimnasia y Esgrima le había ganado 2 a 1 a Argentinos Juniors, en el partido que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie y los 3 representantes mendocinos culminaron su participación en el Torneo Apertura Proyección 2026 sin lograr clasificarse a los cuartos de final.
Los cuartos de final del Torneo Apertura Proyección 2026
- Vélez vs. Newell's en la Villa Olímpica de Liniers
- River vs. Lanús en el River Camp de Ezeiza
- Boca vs. Atlético Tucumán en Boca Predio
- Independiente vs. Racing en el Predio de Villa Domínico
Se juegan a partido único