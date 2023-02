Godoy Cruz disfruta del fútbol que genera Matías Ramírez

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Flores y una dura autocrítica de la caída de Godoy Cruz

"Ellos no hicieron muchos méritos para ganar el partido, se encontraron con un penal. Nosotros no mostramos el nivel de los primeros dos partidos, estoy completamente seguro que vamos a mejorar la imagen del último encuentro", agregó el jugador.

Matías Ramírez tres.jpg Matías Ramírez se refirió al crecimiento que ha tenido como jugador. Foto: Prensa Godoy Cruz

Matías Ramírez su crecimiento como jugador

Matías Ramírez habló de su maduración como jugador y reconoció: "Diego Flores tiene muchas virtudes como entrenador y trato de aprovecharlas para seguir creciendo. Me considero un jugador que siempre está aprendiendo, por una cosa u otra estoy en el ojo de la tormenta. Han pasado sucesos que no son tan ciertos que me molestan, pero lo tomo con calma porque sé los compañeros que tengo y están del lado mío".

Su agradecimiento a Godoy Cruz

El jugador que se inició en Ferro habló de lo que significa jugar en el Tomba. "Es un club muy importante, estoy muy agradecido que me dio la posibilidad de jugar en Primera División. Veo mucho cariño de todos, siempre me presiono para darle lo mejor y no equivocarme".

"Me cambió mucho jugar en Primera División, en esta categoría es muy dinámico el fútbol, siempre cuando entro a la cancha trato de dejar todo por esta camiseta", remarcó.

La vuelta de Godoy Cruz al Gambarte

"Sería muy lindo volver al Feliciano Gambarte. Es el sueño de los hinchas y a nosotros nos gustaría mucho hacerlo con el apoyo del simpatizante", cerró Matías Ramírez.