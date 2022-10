Gimnasia ya tiene rival para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

luca marco.jpg El entrenador de Gimnasia y Esgrima Luca Marcogiuseppe analizó a su próximo rival. Foto: Martín Pravata (UNO)

El rival se conoció luego de la gran victoria el Pincha de Caseros, que dio el gran golpe y le ganó 1 a 0 a Estudiantes en Río Cuarto, que tenía la ventaja deportiva y con el empate pasaba a la semi. El gol lo marcó Facundo Castelli, el ex Deportivo Maipú a los 8' del primer tiempo. El equipo dirigido por Walter Otta venía de ganarle 3 a 0 a Chaco For Ever de local.

►TE PUEDE INTERESAR: Oscar Garrido: "Ganamos el encuentro más importante del año"

El equipo del Parque tendrá ventaja deportiva, ya que finalizó cuarto y está mejor ubicado que el Matador, que finalizó séptimo. Por lo que el primer partido se jugará en Caseros y la definición será en el estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo, con dos empates, llegará a la final, porque se beneficia por la ventaja deportiva.

"Estudiantes de Caseros es un equipo sólido defensivamente, desde su arquero, sus dos centrales de gran talla y juego aéreo. Dos laterales que atacan desde el orden. Minervino, de gran torneo. Juegan dos medios por dentro y dos en las bandas, con dos atacantes escalonados, Pereyra detrás de Castelli. si están a disposición ambos. Equipo que tiene un gran recambio”, analizó el DT mensana.

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago Solari, el héroe de Gimnasia y Esgrima en el clásico ante Independiente Rivadavia

Gimnasia ya jugó ante el Pincha de Caseros. Le ganó 1 a 0 con gol de Diego Mondino, en el partido que se disputó el 2 de octubre en el estadio Víctor Legrotaglie. por la 36ta. y penúltima fecha de la Primera Nacional.

La Gloria y el Dragón el otro cruce

La otra semifinal la disputarán Instituto ante Defensores de Belgrano El equipo Albirrojo tendrá la ventaja deportiva porque salió segundo y con dos empates se meterá en la final por el segundo ascenso. El primer cotejo se jugará en la cancha del Dragón y la revancha será en Alta Córdoba.

Vale destacar que las semifinales y finales, se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor posicionado, según las tabla final de posiciones 2022. Si al término de los segundos 90 minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, resultará ganador el equipo mejor posicionado.