Oscar Garrido: "Ganamos el encuentro más importante del año"

Gimnasia-Independiente-Rivadavia-10.jpeg Oscar Garrido fue clave en el clásico. Lo asistió a Solari en el gol. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El jugador, que llegó al club en el 2019, es uno de los más queridos por los simpatizantes Lobo, por su entrega y sacrificio. El clásico fue especial para él, porque su familia estuvo en la cancha y sintió mucha emoción.

Oscar Garrido, sobre el triunfo ante la Lepra, reveló: "Es algo que no tiene palabras para poder describirlo. Fue el partido más importante de lo que va del año. Lo pudimos ganar y estoy muy orgulloso de mis compañeros y me siento muy contento porque pudimos hacer feliz al hincha".

Festejo-Gimnansia-2.jpeg Lobo vivió un sábado inolvidable ganando el duelo a la Lepra y meterse en semi. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Oscar Garrido se emociona en el momento de hablar de su familia: "Me pone muy contento que vengan, ellos son importante en mi vida. Fue algo muy lindo que hayan venido y ver la fiesta que hubo en la cancha. Este logro es para la familia que me acompaña todos los días. En el fútbol se disfruta cuando se gana y se aprende en las derrotas, es lo que me enseñaron en mi casa".

"En la intimidad lo disfrutamos mucho, en la previa de la semana lo planificamos, estudiamos al rival. Todo salió como habíamos trabajado el partido y dimos un paso más en la lucha por el ascenso", agregó el futbolista que se desempeña de volante, y que se inició como marcador lateral derecho, cuando Diego Pozo lo hizo debutar.

Con respecto a la nueva posición que está ocupando, de jugar de volante, contó: "A mí me gusta jugar y lo hago en el lugar donde pueda ayudar al equipo. Siempre estoy para sumar y aportar mi granito de arena, acá todos tiramos para adelante, somos un gran grupo".

Por último, le dejó un mensaje al hincha del Lobo: "Esperamos que se sientan representados por lo que está haciendo este plantel, le agradecemos el incondicional apoyo. Nosotros vamos a seguir dando todo en la cancha para terminar un año muy feliz".

