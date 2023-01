Gimnasia y Esgrima cuenta con la experiencia de Lucas Villarruel

Lucas villarruel Gimnasia uno.jpg Lucas Villarruel está ilusionado con su llegada al Lobo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Me seduce jugar en Gimnasia y Esgrima, un equipo estuvo peleando el ascenso en el último torneo. Muchos compañeros que estuvieron en este club me hablaron muy bien, no solo del club sino también de Mendoza. Me convenció la idea de juego que tiene Joaquín Sastre y me agarra en un gran momento", contó el jugador a Ovación.