Gimnasia y Esgrima cerró el Torneo Apertura Proyección con un triunfo ante Argentinos Juniors

El Mensana logró 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas para completar una campaña aceptable en el Torneo Apertura.

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se despiden del Apertura

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se despiden este viernes del Torneo Apertura. El Tomba jugará de local ante Aldosivi, en el predio de Coquimbito y la Lepraserá visitante frente a Platense. Ambos encuentros comenzarán a las 15.

El Tomba, equipo orientado por Osvaldo Miranda, va último con 14 puntos y el conjunto Azul, conducido por Nicolás Medina, llegó a los 24 puntos y se ubica en el puesto 11 de la Zona B.

Así serán los cuartos de final del Torneo Apertura

Vélez vs. Newell's en la Villa Olímpica de Liniers

River vs. Lanús en el River Camp de Ezeiza

Boca vs. Atlético Tucumán en Boca Predio

Independiente vs. Racing en el Predio de Villa Domínico

Se espera la confirmación de fechas y horarios.

Los cruces son a partido único y en la cancha del equipo que haya quedado mejor ubicado en su zona.