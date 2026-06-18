Gimnasia y Esgrima superó agónicamente 2 a 1 a Argentinos Juniors, en el estadio Vìctor Legrotaglie, para cerrar su actuación en el Torneo Apertura Proyección 2026.
Gimnasia y Esgrima cerró el Torneo Apertura Proyección con un triunfo ante Argentinos Juniors
La reserva de Gimnasia y Esgrima venció a Argentinos Juniors en el marco de la fecha 18, última del Torneo Apertura Proyección 2026
El Lobo perdía el partido ante el Bicho, pero lo dio vuelta. Máximo Sergio abrió el marcador a los 27' del primer tiempo para la visita y en el segundo tiempo a los 14' empató Tiziano De Stéfano y a los 49' Joel López le dio la victoria al dueño de casa.
Gimnasia, dirigido por Luciano Cipriani, se despidió frente a su público con una victoria y culminó con 23 puntos ocupando el puesto 13 en las posiciones.
El Mensana logró 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas para completar una campaña aceptable en el Torneo Apertura.
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se despiden del Apertura
Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se despiden este viernes del Torneo Apertura. El Tomba jugará de local ante Aldosivi, en el predio de Coquimbito y la Lepraserá visitante frente a Platense. Ambos encuentros comenzarán a las 15.
El Tomba, equipo orientado por Osvaldo Miranda, va último con 14 puntos y el conjunto Azul, conducido por Nicolás Medina, llegó a los 24 puntos y se ubica en el puesto 11 de la Zona B.
Así serán los cuartos de final del Torneo Apertura
- Vélez vs. Newell's en la Villa Olímpica de Liniers
- River vs. Lanús en el River Camp de Ezeiza
- Boca vs. Atlético Tucumán en Boca Predio
- Independiente vs. Racing en el Predio de Villa Domínico
Se espera la confirmación de fechas y horarios.
Los cruces son a partido único y en la cancha del equipo que haya quedado mejor ubicado en su zona.