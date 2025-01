Gerónimo Montivero: el recuerdo y la emoción de su debut en Godoy Cruz, y sus metas para el 2025

En el encuentro en el que el Tomba goleó 3 a 1 a Instituto, en Córdoba, en la última fecha de la Liga, Montivero tuvo su ingreso de la mano de Ernesto Pedernera como DT, a los 30 minutos del segundo tiempo.

Con el baúl de las memorias de aquel día, el joven oriundo de la provincia de San Juan recordó: "Fue muy lindo, me puse un poco nervioso pero más que eso, tenía ansiedad por entrar. Entré por Toto Pozzo y él venía caminando tranquilo, haciendo tiempo, despacito. Y yo estaba con ansiedad de entrar hasta que él salió, yo entré y ya después esa sensación se pasó. Fue un partido normal y jugué uno más". Hasta el encuentro ante La Gloria cordobesa, el jugador había formado parte del banco de los suplentes ante Vélez, Defensa y Justicia y Banfield.

Viejos conocidos con Ernesto Pedernera, Montivero contó que en la previa del ingreso, el entrenador le dio algunas indicaciones pero con la confianza de ya haber compartido un buen tiempo juntos en las inferiores. "Con Ernesto estuve en sexta y en Reserva. Ya son bastantes años compartiendo juntos", confesó el defensor.

Montivero1.webp Gerónimo Montivero en su debut con Godoy Cruz ante Instituto. Foto Gentileza.

Su estadía en la Bodega está próxima a cumplir el lustro y Gerónimo Montivero así la repasó: "Llegué al club hace cuatro años. Me vine a probar como cualquiera y quedé. Empecé a jugar las inferiores acá en el club y el año pasado jugué todo el año en Reserva hasta que al final se me dio la posibilidad de jugar en Primera".

Sobre el grupo humano que conforma el plantel de Godoy Cruz, el zaguero central sumó: "Todos los chicos más grandes te ayudan, te dan una mano. Si te tienen que retar, te retan; si te tienen que dar consejos, te aconsejan. Yo siempre estoy más con los chicos que subimos juntos, con los de mi edad, hay más relación con ellos".

Un dato de color es que el juvenil del Tomba aprovechó el 2024 para estudiar una carrera universitaria y formarse en otro aspecto. "El año pasado estuve estudiando Nutrición. En las tardes estaba muy ocupado y me metí a una universidad que tenía que rendir presencial. Por eso este año tengo que ver otro rumbo, porque cuando me subieron a Primera tenía que venir a entrenar, imposible faltar, y no podía ir a rendir así que voy a tener que buscar otro método".

Finalmente, Gerónimo Montivero se mostró ilusionado con un 2025 auspicioso para Godoy Cruz en el que el Tomba jugará Copa Sudamerica, torneo local y Copa Argentina. Por eso es que el jugador se plantea el objetivo de afianzarse en Primera, quedarse en el plantel y "sumar minutos en los partidos".