Ernesto Pedernera destacó el sentido de pertenencia que distingue a Godoy Cruz

"Comienza un nuevo sueño, en un camino marcado por el liderazgo y la pertenencia...¡Vamos por grandes desafíos, Ernesto Pedernera!", indicaron las redes del Tomba acompañando un video con declaraciones del entrenador.

Ernesto Pedernera1.jpeg Ernesto Pedernera destacó el sentido de pertenencia que le transmitieron en Godoy Cruz.

"Primero Godoy Cruz es el sostén de mi familia, después me ha dado, aunque no he jugado en el club, un sentido de pertenencia. Día a día los chicos que están hace más tiempo nos enseñaron cómo es el club", dijo Pedernera de 48 años de edad.