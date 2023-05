Germán Pezzella les respondió con dureza a Lugano y Abreu por las críticas a la Selección argentina

"A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros, hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", expresó Pezzella en declaraciones a TyC Sports.